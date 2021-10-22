Арахамия. Фото: СН

https://racurs.ua/n161981-arahamiya-ne-smog-obyasnit-obogaschenie-kollegi-po-frakcii-klochko-video.html

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Давид Арахамия, глава фракции «Слуги народа» в парламенте, не смог объяснить внезапное обогащение своего коллеги по фракции Андрея Клочко.

За два года депутатства семья нардепа значительно увеличила свое благосостояние, которое обнаружили журналисты. Об этом стало известно из эфира «Права на власть».

Депутаты — это просто срез общества. Если мы сейчас открыто говорим, что условно у каждого второго или третьего украинца есть какие-то вещи, которые он скрывал от налогового законодательства, то такое же случается с депутатами, с такой же вероятностью, — заявил Арахамия.



Он заявил, что сейчас в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) есть отдельное подразделение, которое следит за народными избранниками и проверяет, где нардепы самом деле живут и на каких авто передвигаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что мать народного депутата от «Слуги народа» Андрея Клочко — 70-летняя Наталья Клочко — за время депутатства своего сына стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Рыночная стоимость приобретенного ею имущества составляет примерно 14,5 млн грн.