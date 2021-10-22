«Слугу» Третьякову все же отстранят от заседаний в Раде. Фото: Слуга народа

https://racurs.ua/n161982-slugu-tretyakovu-vse-je-otstranyat-ot-zasedaniy-v-rade.html

Ракурс

Галину Третьякову, скандального депутата от «Слуги народа», отстранят от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Такое предложение подал комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады. Об этом сообщили в пресс-службе «Слуги народа».

В соответствии со статьей 51 регламента такое решение Верховная Рада должна принять без обсуждения. Голосование может состояться на следующей пленарной неделе с 2 ноября.

Как известно, в партийном чате нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова прокомментировала смерть коллеги Антона Полякова фразой «минус один враг».

«Ракурс» сообщал, что Третьякова не собирается извиняться за свои слова о смерти депутата Антона Полякова. Нардеп заявила, что ее неприязненные отношения с Поляковым имели «двухлетнюю историю», о которой она молчала.

Депутат также еще не успела подумать, жалеет ли она о своих словах, но точно не считает их неэтичными. По словам «слуги», она не радовалась смерти депутата, уважает врагов, но никому не желает смерти. Хотя Третьякова все же считает, что подставила фракцию «Слуга народа».