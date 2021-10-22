Суд обязал Львов отдать останки НКВДшника Кузнецова в РФ - реакция Садового

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Кассационный админсуд Верховного суда Украины обязал исполком Львовского горсовета разрешить перезахоронения останков агента НКВД Николая Кузнецова на мемориальном комплексе в российском Екатеринбурге.

Ранее мэрия отказалась провести эксгумацию и передать останки советского агента его родственникам в Екатеринбурге. Решение кассации — не первое в этом деле.

22 октября исполком Львовского горсовета в очередной раз будет рассматривать решение о перезахоронении Николая Кузнецова по требованию суда.

Я все еще имею два вопроса к людям, которые принимают такие решения: 1. Считаете ли вы возможным любое сотрудничество с агрессором во время войны? 2. А не хочет ли Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, сегодня заключенных по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 людей, находящихся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях? Наша позиция однозначна — мы не сотрудничаем с оккупантами! — написал Садовый в своих соцсетях

Истцом по этому делу с 2008 года является гражданка РФ Маргарита Брюханова. Николая Кузнецова в 1960 году перезахоронили на Холме Славы во Львове. Львовские правые неоднократно разрисовывали могилу Кузнецова, а в марте 2019 года неизвестные похитили бронзовый барельеф с его могилы. Зимой 2021 года возле могилы обнаружили подкоп.

Родственники Кузнецова несколько раз просили исполком Львовского горсовета позволить перезахоронить его в Екатеринбурге, поскольку они не могут ухаживать за могилой на расстоянии, а во Львове к его могиле систематически приходят вандалы.

Впрочем, мэр Садовый заявлял, что эксгумировать останки российского агента невозможно, в то время, когда в российском плену находятся украинские граждане. Кроме этого, городской совет просил СБУ и МИД предоставить свое заключение о перезахоронении Кузнецова.

Племянница советского агента НКВД Брюханова подала на городской совет Львова в суд. 27 октября 2020 года Львовский окружной админсуд обязал горсовет повторно рассмотреть решение о перезахоронении останков Кузнецова и это решение мэрия не смогла обжаловать в апелляции. После этого Брюханова обратилась в Верховный суд с просьбой обязать госсовет разрешить перезахоронение ее дяди.

15 сентября судья Кассационного админсуда Михаил Смокович обязал исполнительный комитет Львовского городского совета разрешить перезахоронение останков Кузнецова с Холма Славы во Львове на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

Напомним, Кузнецов — советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погибший 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. По одной из версий, он сам подорвал себя гранатой, по другой — погиб в бою. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году.