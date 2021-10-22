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Савченко. Фото: МВС

Экс-нардепа Савченко поймали с поддельным COVID-сертификатом (ФОТО)

22 окт 2021, 10:45
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Надежда Савченко, экс-народный депутат Украины и ее сестра Вера, пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину.

Их обнаружили пограничники во время проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Документ. Фото: МВСИнцидент произошел в аэропорту «Борисполь». Поддельные документы изъяты, ведется следствие. По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.


В МВД отметили, что полиция завела уже почти 800 уголовных дел из-за подделки COVID-сертификатов. В то же время в Украине фиксируется наибольшая смертность от коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 21 октября в Украине действуют новые правила проезда в межрегиональном транспорте. Ограничения введены в «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах карантина. От водителей и пассажиров теперь будут требовать дополнительные документы — сертификат о вакцинации или отрицательный тест на Covid-19.

Источник: Ракурс


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