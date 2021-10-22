Что известно об украинке-операторе, которую застрелил Алек Болдуин. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n161985-chto-izvestno-ob-ukrainke-operatore-kotoruu-zastrelil-alek-bolduin-foto.html

Ракурс

Алек Болдуин, голливудский актер, застрелил во время съемок картины «Ржавчина» оператора — 42-летнюю Галину Хатчинс.

Женщина родилась в Киеве в 1979 году. Она училась в Киевском государственном университете, специализируясь на международной журналистике. Об этом говорится на официальном сайте Хатчинс.

В качестве журналиста-расследователя сотрудничала с британскими кинодокументалистами. В последние годы Галина Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе, где окончила курс кинематографии в AFI Conservatory (2013−2015).

Сотрудничала в качестве оператора-постановщика с компанией ICG. Работала над фильмами «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020), Blindfire (2020), «Безумный шляпник» (2021).

В 2018 году Галина попала в ТОП-8 женщин американской киноиндустрии по версии киностудии 21st Century Fox.

В 2019 году издание American Cinematographer объявило ее победительницей в номинации «Восходящая звезда». В 2013 году у Галины и ее мужа Метью Хатчинса родился сын Андрос.

Напомним, актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемках фильма. Женщину спасти не удалось. В результате инцидента пострадал и режиссер картины Джоэл Соуз. Сейчас он находится в критическом состоянии после госпитализации.