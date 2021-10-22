Карантин объявили в школах Киева. Фото: istock

https://racurs.ua/n161986-karantin-obyavili-v-shkolah-kieva.html

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Карантин в Киеве вводят уже завтра — школы столицы не будут работать как минимум две недели.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник в эфире «Украины 24»

Решение вступает в силу с завтрашнего дня — с 23 октября. Заметим, что за минувшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось на 1 тыс. 323 человек. Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 22 октября — 249 тыс. 21.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 21 октября в Украине действуют новые правила проезда в межрегиональном транспорте. Ограничения введены в «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах карантина. От водителей и пассажиров теперь будут требовать дополнительные документы — сертификат о вакцинации или отрицательный тест на Covid-19.