Венедиктова. Фото: офис генпрокурора

https://racurs.ua/n161988-venediktova-upreknula-iran-v-ignore-po-delu-ob-aviakatastrofe.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Иране до сих пор расследуется из-за торможения со стороны правительства Ирана и нехватки международной поддержки.

Такое заявление сделала генпрокурор Ирина Венедиктова во время встречи с президентом Ассоциации семей жертв рейса PS752 Хамед Есмаилионом и помощником посла Канады в Украине Мавурнином Муни, передает пресс-служба.

По ее словам, украинские прокуроры направляют запросы о международной правовой помощи, однако сроки их выполнения в условиях пандемии слишком длительные. Иранская же сторона так и не предоставила полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи, а последний из них вообще оставила без ответа.

В Иране своя квалификация и свое дело, к материалам которой мы не имеем доступа. В этом году Иран заявил о передаче своего дела по 10 подозреваемых в суд, однако сведения о них тщательно скрываются. Уже состоялось три раунда официальных украино-иранских переговоров. Мы слышали предложения от иранской стороны о возможных формах сотрудничества, которые так и остались обещаниями, — заявила Венедиктова.



Как известно, по результатам переговоров, которые состоялись в начале июня, украинская сторона согласилась ознакомиться с материалами дела в судебных органах Ирана, а также посетить судебный процесс в Иране без права голоса. Офис генпрокурора направил письмо для подготовки документов и определения украинских представителей в состав делегации, но спустя четыре месяца никакого ответа не было получено.

Напомним, ранее мы сообщали, что авиакатастрофа в Иране, во время которой якобы случайно был сбит самолет Международных авиалиний Украины, до сих пор расследуется. Министр иностранных дел Канады Жан-Филипп Шампань не верит в то, что украинский самолет был сбит из-за человеческой ошибки.