Влияние погоды на распространение коронавируса оценили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирусная болезнь COVID-19 является сезонной инфекцией, связанной с низкими температурами.

Это установили ученые из Барселонского университета (Испания), сообщает пресс-служба вуза.

Когда началась пандемия коронавируса, одной из проблем, которая стояла перед медиками, стало установление, зависит ли распространение вируса от погодных условий. Сначала предполагалось, что такой зависимости нет, учитывая большое количество восприимчивых лиц, не имевших иммунитета к вирусу.

Однако дальнейшие наблюдения показали, что COVID-19 в Китае начал распространяться на территориях между 30 и 50 градусами северной широты с низким уровнем влажности и низкими температурами (от +5° до +11°).

Исследователи проанализировали связь температуры и влажности на начальной стадии (то есть, до того, как начали применяться меры для сдерживания эпидемии) распространения коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к развитию COVID-19, в 162 странах на пяти континентах.

Результаты показывают отрицательную взаимосвязь между скоростью передачи (R0) и температурой и влажностью в глобальном масштабе — более высокие скорости передачи были связаны с более низкими температурами и влажностью, — отмечают исследователи.

Ученые отмечают, что такая закономерность хорошо проявлялась в первые две волны пандемии — первая ослабла в результате повышения температуры и влажности, а вторая поднялась с понижением температуры и влажности.

Однако во время третьей волны эта закономерность была нарушена летом 2021 года на всех континентах.

Это можно объяснить несколькими факторами, в частности массовыми собраниями молодежи, туризмом и кондиционированием воздуха, — отмечают исследователи.

В Южном полушарии, где вирус начал распространяться позже, закономерность оказалась такой же.

Климатические эффекты были наиболее очевидны при температурах от +12° до +18° и уровнях влажности от 4 до 12 г/куб. м. Однако эти диапазоны все еще являются ориентировочными, подчеркивают исследователи.

Отмечается, что используя эпидемиологическую модель, ученые показали, что включение температуры в скорость передачи лучше работает для прогнозирования подъема и спада различных волн, особенно первой и третьей в Европе.