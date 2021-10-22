Аваков рассказал, как лечится от коронавируса

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Арсен Аваков, фото: arsenik78
Аваков рассказал, как лечится от коронавирусаhttps://racurs.ua/n162015-avakov-rasskazal-kak-lechitsya-ot-koronavirusa.htmlРакурс
Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел Украины, опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что он якобы находится в тяжелом состоянии после инфицирования коронавирусом.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Instagram.
Читаю, о себе в интернете, что мол умираю от ковида. К счастью нет, — отметил Аваков.
По словам Авакова, он, несмотря на полученные две дозы прививки, все же подхватил коронавирус и теперь находится дома на самоизоляции.
Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю ТВ, читаю книги, — рассказал экс-министр.
Также Аваков опубликовал фотографию своих «помощников» в борьбе с коронавирусом — пакета с лимонами и имбирем.
Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке. Берегите себя! — резюмировал он.
Напомним, сегодня, 22 октября, в СМИ появилась информация, что Аваков заболел коронавирусной болезнью COVID-19 и сейчас находится в тяжелом состоянии.
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