У Авакова тяжелый «ковид» - СМИ

https://racurs.ua/n162008-u-avakova-tyajelyy-kovid-smi.html

Ракурс

Экс-глава МВД Арсен Аваков заболел COVID-19 и сейчас находится в тяжелом состоянии.

После инфицирования коронавирусом экс-министр внутренних дел находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Монастырь» со ссылкой на собственные источники.

Ранее о COVID-19 у Авакова не сообщалось, хотя в декабре 2020 года коронавирусом болели люди из окружения бывшего министра, например, его заместитель Антон Геращенко.

Весной 2021 года все сотрудники МВД начали массовую вакцинацию, хотя министр не заявлял, что делал прививки.

После отставки из МВД Аваков путешествовал, а две недели назад в Instagram сообщил о возвращении в Украину и «большом количестве встреч с политиками и представителями бизнеса». 14 октября в Твиттер он поздравил украинцев с праздником Покровы.

Официальных заявлений, подтверждающих или опровергающих эту информацию о «ковиде» у Авакова, на момент публикации новости нет.