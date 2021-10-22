Карантин в Черновцах. Фото: Черновицкая ОГА

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Коронавирус в Черновицкой области, как и в целом в Украине, стремительно распространяется. Сейчас регион находится в «оранжевой» зоне карантина, однако рискует попасть в «красную».

Черновицкая ОГА ввела отметку «Мы вакцинированы от COVID-19» для местных заведений, в которых 100% работников получили прививки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Эти заведения смогут продолжить работу в случае, если область перейдет в «красную» зону. В ОГА рассказали, что предприниматели, которые готовы подтвердить, что 100% коллектива вакцинировались против коронавируса, могут обратиться:

по телефону +380953238153;

на электронную почту press. oda@ukr.net.

Ищите наклейки «Мы вакцинированы от COVID-19» в местах, которые часто посещаете. Привитые работники — это и ваша защита от коронавируса, — сообщили в пресс-службе.

Тем временем коронавирус в Украине приближается к пику. За прошедшие сутки, 21 октября, вирус был обнаружен у 23 тыс. 785 граждан. В больницы попали 5 тыс. 141 инфицированных. Умерли от болезни 614 украинцев.

Напомним, с 21 октября в Украине действуют новые правила проезда в межрегиональном транспорте. Ограничения введены в «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах карантина. У водителей и пассажиров теперь будут требовать дополнительные документы — сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.