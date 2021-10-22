Карантин у Чернівцях. Фото: Чернівецька ОДА

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Коронавірус у Чернівецькій області, як і загалом в Україні, стрімко поширюється. Наразі регіон перебуває в «помаранчевій» зоні карантину, однак ризикує потрапити в «червону».

Чернівецька ОДА запровадила відмітку «Ми вакциновані від COVID-19» для місцевих закладів, в яких 100% працівників отримали щеплення. Про це повідомили у прес-службі установи.

Ці заклади зможуть продовжити роботу у випадку, якщо область перейде до «червоної» зони. В ОДА розповіли, що підприємці, які бажають підтвердити, що 100% колективу вакцинувалися проти коронавірусу, можуть звернутися:

за телефоном +380953238153;

на електронну пошту press. oda@ukr.net.

Шукайте наліпки «Ми вакциновані від COVID-19» у місцях, які часто відвідуєте. Щеплені працівники — це і ваш захист від коронавірусу, — зазначили в прес-службі.

Тим часом коронавірус в Україні наближається до піка. За минулу добу, 21 жовтня, вірус виявили у 23 тис. 785 громадян. До лікарень потрапив 5 тис. 141 інфікований. Померли від хвороби 614 українців.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні діють нові правила проїзду у міжрегіональному транспорті. Обмеження запроваджені у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину. Від водіїв і пасажирів тепер вимагатимуть додаткові документи — сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на коронавірус.