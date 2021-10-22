Особливий «ген гниття» знайшли в помідорах

Помідор. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162006-osoblyvyy-gen-gnyttya-znayshly-v-pomidorah.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим. Виявилося, що якщо вплинути всього на один ген у плодах томатів, можна домогтися того, що помідори зможуть повністю дозрівати на гілці, а потім потрапляти цілими і свіжими в магазини.

У такий спосіб вдасться зберегти смак плодів. Про це повідомляє «Наука і життя».

Співробітники Корнелльського університету знайшли в геномі рослин томатів ген SlLOB1 — він керує низкою інших генів, від яких залежить стан клітинної стінки. Рослинна клітина оточена поверх клітинної мембрани ще і клітинною стінкою, яка складається з целюлози та інших складних вуглеводневих полімерів. М’якість або жорсткість тканин рослини залежить від того, у якому стані перебувають стінки клітин.

Активність гена SlLOB1 посилюється з дозріванням помідорів, не впливаючи на смак і запах. Якщо простимулювати SlLOB1, помідори стануть м’якішими, ніж зазвичай, але якщо придушити активність SlLOB1, вони залишаться твердими надовше, продовжуючи накопичувати цукор і фруктові кислоти, від яких залежить смак і запах.

Можна спробувати вивести такий сорт томатів, у яких ген SlLOB1 буде працювати упівсили — їх можна буде збирати зрілими, а розм’якшуватися вони будуть дуже повільно, тому легко доїдуть до магазинної полиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що захиститися від коронавірусу вчені пропонують за допомогою помідорів. В Узбекистані дослідники почали вирощувати помідори з вакциною від COVID-19.

Джерело: Наука і життя