Особый «ген гниения» нашли в помидорах. Фото: istock

https://racurs.ua/n162006-osobyy-gen-gnieniya-nashli-v-pomidorah.html

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Научное открытие удалось сделать ученым. Оказалось, что подействовав всего на один ген в растениях томатов, можно добиться того, что помидоры смогут полностью созревать на ветке, а потом попадать в целости и сохранности в магазины.

Таким образом удастся сохранить вкус плодов. Об этом сообщает «Наука и жизнь».

Сотрудники Корнеллского университета нашли в геноме растений томатов ген SlLOB1 — он управляет рядом других генов, от которых зависит состояние клеточной стенки. Растительная клетка окружена поверх клеточной мембраны еще и клеточной стенкой, которая состоит из целлюлозы и других сложных углеводных полимеров. Мягкость или жесткость тканей растения зависит от того, в каком состоянии находятся стенки клеток.

Активность гена SlLOB1 усиливается с созреванием помидоров, не влияя на вкус и запах. Если простимулировать SlLOB1, помидоры станут мягкими раньше обычного, а если подавить активность SlLOB1, они останутся твёрдыми дольше обычного, но накапливать сахара и фруктовые кислоты, от которых зависит вкус и запах, помидоры будут как обычно.

Можно попытаться вывести такой сорт томатов, у которых ген SlLOB1 будет работать вполсилы — их можно будет собирать зрелыми, а размягчаться они будут очень медленно, поэтому легко доедут до магазинной полки.

Напомним, ранее мы сообщали, что защититься от коронавируса ученые предлагают с помощью помидоров. В Узбекистане исследователи начали выращивать помидоры с вакциной от COVID-19.

Источник: Наука и жизнь