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В Авакова важкий "ковід" - ЗМІ
В Авакова важкий «ковід» — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n162008-v-avakova-vajkyy-kovid-zmi.htmlРакурс
Екс-глава МВС Арсен Аваков захворів COVID-19 і зараз знаходиться у важкому стані.
Арсен Аваков заразився коронавірусом. Екс-міністр внутрішніх справ перебуває у важкому стані.
Про це повідомляється в Telegram-каналі «Монастир"з посиланням на власні джерела.
Раніше про COVID-19 в Авакова не повідомлялося, хоч у грудні 2020 року на коронавірус хворіли люди з оточення колишнього міністра, наприклад, його заступник Антон Геращенко.
Навесні 2021 року усі співробітники МВС почали масову вакцинацію, хоча міністр не заявляв, що робив щеплення.
Після відставки з МВС Аваков подорожував, а два тижні тому в Instagram Аваков повідомив про повернення в Україну та „велику кількість зустрічей з політиками та представниками бізнесу“. 14 жовтня у Твіттер він привітав українців зі святом Покрови.
Офіційних заяв, які б підтверджували або спростовували цю інформацію про Цковід» в Авакова, на момент публікації новини немає.
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