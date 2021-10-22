Екс-глава МВС Арсен Аваков захворів COVID-19 і зараз знаходиться у важкому стані.

Про це повідомляється в Telegram-каналі «Монастир"з посиланням на власні джерела.

Раніше про COVID-19 в Авакова не повідомлялося, хоч у грудні 2020 року на коронавірус хворіли люди з оточення колишнього міністра, наприклад, його заступник Антон Геращенко.

Навесні 2021 року усі співробітники МВС почали масову вакцинацію, хоча міністр не заявляв, що робив щеплення.

Після відставки з МВС Аваков подорожував, а два тижні тому в Instagram Аваков повідомив про повернення в Україну та „велику кількість зустрічей з політиками та представниками бізнесу“. 14 жовтня у Твіттер він привітав українців зі святом Покрови.

Офіційних заяв, які б підтверджували або спростовували цю інформацію про Цковід» в Авакова, на момент публікації новини немає.