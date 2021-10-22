Аваков розповів, як лікується від коронавірусу

Арсен Аваков, фото: arsenik78

https://racurs.ua/ua/n162015-avakov-rozpoviv-yak-likuietsya-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ України, спростував поширену у ЗМІ інформацію про те, що він нібито перебуває у важкому стані після інфікування коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читаю, про себе в інтернеті, що мовляв помираю від ковіду. На щастя ні, — зазначив Аваков.

За словами Авакова, він, попри отримані дві дози щеплення, все ж підхопив коронавірус і тепер перебуває вдома на самоізоляції.

Без важких симптомів. Сиджу, п’ю чай, дивлюся ТБ, читаю книжки, — розповів екс-міністр.

Також Аваков опублікував фотознімок своїх «помічників» у боротьбі з коронавірусом — пакету з лимонами та імбирем.

Дякуємо тим, хто турбується. Я в порядку. Бережіть себе! — резюмував він.



Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, у ЗМІ з’явилася інформація, що Аваков захворів на коронавірусну хворобу COVID-19 і зараз перебуває у важкому стані.