Аваков розповів, як лікується від коронавірусу

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Арсен Аваков, фото: arsenik78
Аваков розповів, як лікується від коронавірусуhttps://racurs.ua/ua/n162015-avakov-rozpoviv-yak-likuietsya-vid-koronavirusu.htmlРакурс
Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ України, спростував поширену у ЗМІ інформацію про те, що він нібито перебуває у важкому стані після інфікування коронавірусом.
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Instagram.
Читаю, про себе в інтернеті, що мовляв помираю від ковіду. На щастя ні, — зазначив Аваков.
За словами Авакова, він, попри отримані дві дози щеплення, все ж підхопив коронавірус і тепер перебуває вдома на самоізоляції.
Без важких симптомів. Сиджу, п’ю чай, дивлюся ТБ, читаю книжки, — розповів екс-міністр.
Також Аваков опублікував фотознімок своїх «помічників» у боротьбі з коронавірусом — пакету з лимонами та імбирем.
Дякуємо тим, хто турбується. Я в порядку. Бережіть себе! — резюмував він.
Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, у ЗМІ з’явилася інформація, що Аваков захворів на коронавірусну хворобу COVID-19 і зараз перебуває у важкому стані.
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