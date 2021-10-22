Її всі любили – колеги поділилися спогадами про загиблу Галину Хатчинс. Фото: ФБ

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Галина Хатчинс трагічно загинула під час зйомок фільму «Іржа» — її випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін. Жінка працювала оператором-постановником у Голлівуді, а народилася та виросла в Україні.

У США в 42-річної кінематографістки залишилися чоловік та маленький син. Режисер Олексій Федосов поділився спогадами про колегу. Про це пише «BBC-Україна».

Вона була світлою людиною, яку всі дуже любили. В Галини був прекрасний творчий підхід, але насамперед вона була чудовою мамою, — сказав він.

На його думку, Галину Хатчинс все дуже цінували за відкритість, привітність та професіоналізм. Колеги часто збиралися на різних заходах. Режисер переконаний, що на Галину чекало грандіозне майбутнє, але трагедія на майданчику вестерна в мить усе перекреслила.

Федосов зазначив, що оператор могла зняти власну смерть. За попередніми даними слідства, Болдвін вистрелив із реквізитної зброї під час зйомки.

Це відбулося під час зйомки кадру. Ймовірно, Галина могла зняти власну смерть. Тобто камера мала зняти все, що відбувалося з моменту фатального пострілу аж до того, як її вимкнули після поранення, — розповів режисер.

Зараз поліція з’ясовує, як до рук актора потрапила небезпечна зброя. Режисери, які працюють у США, розповіли, що на зйомках таких фільмів діють суворі правила безпеки.

На майданчику має бути людина, що добре володіє зброєю та відповідає за реквізит. Перед зйомкою сцен зі зброєю роблять пробний постріл. На таких зйомках має бути присутня поліція.

Для краси кадру, як кажуть режисери, використовують холості патрони. Вони дають яскравий спалах при пострілі, але не більше.

Співчуття родині Галини висловила знімальна група фільму, а також її друзі та колеги. Міжнародна гільдія кінематографістів назвала новини про загибель Хатчинс жахливою втратою.

Американський телеведучий Рік Фолбаум опублікував в Twitter кілька фотографій Алека Болдвіна, зроблених вже після смертельного пострілу біля офісу шерифа округу Санта-Фе. На них актор говорить з кимось по телефону, а також стоїть нагнувшись біля узбіччя.

Нагадаємо, актор Алек Болдвін випадково застрелив оператора на зйомках фільму. Жінку врятувати не вдалося. В результаті інциденту постраждав і режисер картини Джоел Соуз. Зараз він перебуває в критичному стані після госпіталізації.

Джерело: «BBC-Україна»