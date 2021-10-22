Ее все любили – коллеги поделились воспоминаниями о погибшей Галине Хатчинс

https://racurs.ua/n162014-ee-vse-lubili-kollegi-podelilis-vospominaniyami-o-pogibshey-galine-hatchins.html

Ракурс

Галина Хатчинс трагически погибла во время съемок фильма «Ржавчина» — ее случайно застрелил голливудский актер Алек Болдуин. Женщина работала оператором-постановщиком в Голливуде, а родилась и выросла в Украине.

В США в 42-летней кинематографистки остались муж и маленький сын. Режиссер Алексей Федосов поделился воспоминаниями о коллеге. Об этом пишет «BBC-Украина».

Она была светлым человеком, которого все очень любили. В Галины был прекрасный творческий подход, но прежде всего она была замечательной мамой, — сказал он.

По его мнению, Галину Хатчинс все очень ценили за открытость, улыбчивость и профессионализм. Коллеги часто собирались на различных мероприятиях. Режиссер убежден, что Галину ждало грандиозное будущее, но трагедия на площадке вестерна в миг все перечеркнула.

Федосов отметил, что оператор могла снять собственную смерть. По предварительным данным следствия, Болдуин выстрелил из реквизитного оружия во время съемки.

Это произошло во время съемки кадра. Вероятно, Галина могла снять собственную смерть. То есть камера должна была снять все, что происходило с момента рокового выстрела до того, как ее выключили после ранения, — рассказал режиссер.

Сейчас полиция выясняет, как в руки актера попало опасное оружие. Режиссеры, работающие в США, рассказали, что на съемках таких фильмов действуют строгие правила безопасности.

На площадке должен быть человек, хорошо владеющий оружием и отвечающий за реквизит. Перед съемкой сцен с оружием делают пробный выстрел. На таких съемках должна присутствовать полиция.

Для красоты кадра, как говорят режиссеры, используют холостые патроны. Они дают яркую вспышку при выстреле, но не более.

Соболезнования семье Галины выразила съемочная группа фильма, а также ее друзья и коллеги. Международная гильдия кинематографистов назвала новости о гибели Хатчинс ужасной потерей.

Американский телеведущий Рик Фолбаум опубликовал в Twitter несколько фотографий Алека Болдуина, сделанных уже после смертельного выстрела около офиса шерифа округа Санта-Фе. На них актер говорит с кем-то по телефону, а также стоит нагнувшись около обочины.

Напомним, актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемках фильма. Женщину спасти не удалось. В результате инцидента пострадал и режиссер картины Джоэл Соуз. Сейчас он находится в критическом состоянии после госпитализации.

Источник: «BBC-Украина»