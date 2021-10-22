Неподалеку от Солнечной системы произошло масштабное столкновение

https://racurs.ua/n162012-masshtabnoe-stolknovenie-planet-proizoshlo-vozle-solnechnoy-sistemy-uchenye.html

Ракурс

Столкновение планет произошло примерно 200 тыс. лет назад в звездной системе HD 172555, расположенной в 95 световых лет от Земли, что сравнительно недалеко по космическим меркам.

Столкновение было таким сильным, что с одной из планет сорвало до 60% атмосферы, остатки которой недавно обнаружила международная группа ученых. Аналогичный удар по Земле в прошлом мог привести к возникновению Луны. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature.

По оценкам ученых, меньшая планета в результате этого столкновения полностью разрушилась, ее вещество полностью вошло в состав большей планеты.

HD 172555 — это молодой белый карлик в созвездии Павлина. Возраст этой системы, по разным оценкам, составляет от 12 до 23 млн лет.

Более ранние наблюдения за этой системой обнаружили большое количество теплой пыли с необычным распределением по размерам, в частности избытком пылинок субмикрометрових размеров, и нетипичным составом, который включает в себя обсидиан и оксид кремния.

По мнению ученых, все это, можно объяснить масштабным столкновением двух крупных объектов или массивным поясом астероидов.

Модели формирования планет предусматиривают, что на завершающей стадии этого процесса, длящегося десятки миллионов лет после рассеивания молодых протопланетных дисков, происходят столкновения крупных небесных тел. Именно благодаря этим гигантским ударам планеты, как молодая Земля в прошлом, вырастают до своей конечной массы и достигают долгосрочной стабильной орбитальной конфигурации.

Именно такие процессы сейчас происходят в HD 172555, считают ученые.

Ранее исследователи считали, что произошло столкновение планеты размером с Луну с планетой размером с Меркурий.

Новые данные свидетельствуют, что большая планета была размером с Землю и имела атмосферу из углекислого газа, огромное облако которого теперь вращается в космосе вокруг звезды на том же расстоянии, что и планета, пережившая столкновение 200 тыс. лет назад.

Напомним, британские астрономы обнаружили свидетельства столкновения Млечного пути с другой галактикой в прошлом.

Источник: Nature