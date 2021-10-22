Неподалік від Сонячної системи відбулося масштабне зіткнення

https://racurs.ua/ua/n162012-masshtabne-zitknennya-planet-stalosya-nepodalik-vid-sonyachnoyi-systemy-ucheni.html

Ракурс

Зіткнення планет сталося приблизно 200 тис. років тому у зоряній системі HD 172555, розташованій за 95 світлових років від Землі, що порівняно недалеко за космічними мірками.

Зіткнення було таким сильним, що з однієї з планет зірвало до 60% атмосфери, залишки якої нещодавно виявила міжнародна група вчених. Аналогічний удар по Землі у минулому міг призвести до виникнення Місяця. Про це йдеться у статті, опублікованій у Nature.

За оцінками вчених, менша планета в результаті цього зіткнення повністю зруйнувалася, її речовина повністю увійшла у склад більшої планети.

HD 172555 — це молодий білий карлик у сузір’ї Павліна. Вік цієї системи, за різними оцінками, становить від 12 до 23 млн років.

Більш ранні спостереження за цією системою виявили велику кількість теплої пилу з незвичним розподілом за розмірами, зокрема надлишком пилинок субмікрометрових розмірів, і нетиповим складом, який включає в себе обсидіан і монооксид кремнію.

На думку учених, все це можна пояснити потужним зіткненням двох великих об'єктів або масивним поясом астероїдів.

Моделі формування планет передбачають, що на завершальній стадії цього процесу, що триває десятки мільйонів років після розсіювання молодих протопланетних дисків, відбуваються зіткнення великих небесних тіл. Саме завдяки цим гігантським ударам планети, як молода Земля у минулому, виростають до своєї кінцевої маси та досягають довгострокової стабільної орбітальної конфігурації.

Саме такі процеси зараз відбуваються у HD 172555, вважають учені.

Раніше дослідники вважали, що сталося зіткнення планети розміром з Місяць з планетою розміром з Меркурій.

Нові дані свідчать, що більша планета була розміром з Землю і мала атмосферу з вуглекислого газу, величезна хмара якого тепер обертається в космосі навколо зірки на тій же відстані, що й планета, яка пережила зіткнення 200 тис. років тому.

Нагадаємо, британські астрономи виявили свідчення зіткнення Чумацького шляху з іншою галактикою у минулому.

Джерело: Nature