Чи не з України вітерець? Ураган пошкодив одну зі стін московського Кремля, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162011-uragan-poshkodyv-odnu-zi-stin-moskovskogo-kremlya-video.html

Ракурс

У прес-службі Федеральної служби охорони РФ підтвердили факт пошкодження одного із зубців кремлівської стіни в результаті сильного вітру в Москві.

Факт підтверджуємо, постраждалих немає, повідомили «Інтерфаксу» в прес-службі.

Раніше у телеграм-каналах повідомили про пошкодження 22 жовтня одного із зубців стіни Кремля. Він впав через порив вітру, що зрушив будівельного риштування. Воно потягнуло зубець за собою під час падіння.

У Москві в п’ятницю почався сильний дощ, у деяких районах — з градом, пориви вітру при цьому іноді досягали 20 м/с.

У 2017 році ураган також «скоїв замах» на інший об'єкт Красної площі Москви. Сильний вітер зірвав тоді покрівлю на даху Сенатського палацу на території Кремля.

У Росії 22 жовтня вибухнув завод із виробництва пороху. Уранці під Рязанню загинули 16 людей.

21 жовтня на енергоблоці № 2 Ростовської АЕС стався витік пари.

Джерело: «Інтерфакс»