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Чи не з України вітерець? Ураган пошкодив одну зі стін московського Кремля, скріншот відео
Ураган пошкодив одну зі стін московського Кремля (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n162011-uragan-poshkodyv-odnu-zi-stin-moskovskogo-kremlya-video.htmlРакурс
У прес-службі Федеральної служби охорони РФ підтвердили факт пошкодження одного із зубців кремлівської стіни в результаті сильного вітру в Москві.
Факт підтверджуємо, постраждалих немає, повідомили «Інтерфаксу» в прес-службі.
Раніше у телеграм-каналах повідомили про пошкодження 22 жовтня одного із зубців стіни Кремля. Він впав через порив вітру, що зрушив будівельного риштування. Воно потягнуло зубець за собою під час падіння.
У Москві в п’ятницю почався сильний дощ, у деяких районах — з градом, пориви вітру при цьому іноді досягали 20 м/с.
У 2017 році ураган також «скоїв замах» на інший об'єкт Красної площі Москви. Сильний вітер зірвав тоді покрівлю на даху Сенатського палацу на території Кремля.
У Росії 22 жовтня вибухнув завод із виробництва пороху. Уранці під Рязанню загинули 16 людей.
21 жовтня на енергоблоці № 2 Ростовської АЕС стався витік пари.
Джерело: «Інтерфакс»
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