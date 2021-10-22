16 людей загинули під час вибуху на пороховому заводі під Рязанню

https://racurs.ua/ua/n161993-u-rosiyi-vybuhnuv-porohovyy-zavod-bagato-jertv-video.html

Ракурс

У Росії вибухнув завод із виробництва пороху. Уранці під Рязанню загинули 16 людей.

Спочатку росЗМІ та влада повідомляли про значну кількість зниклих безвісти, але згодом стало зрозуміло, що, за попередніми даними, врятуватися їм не вдалося.

Кількість загиблих збільшилася до 16 осіб, бо під час обстеження місця пожежі живих не знайшли, повідомляє «Інтерфакс».

Всього в цеху перебувала зміна з 17 осіб.

Серед основних версій того, що сталося — порушення технологічних процесів. Як стверджують в російському МНС, «загрози населенню немає", а пожежа на заводі локалізована.

ЗМІ пишуть, що вибух з жертвами на пороховому заводі в Рязанській області стався на площах приватної компанії, яка розташовується на території заводу синтетичних волокон. Це підприємство нібито з 2011−2012 років перебуває на стадії банкрутства і діяльності не проводить.

У Росії 21 жовтня на енергоблоці № 2 Ростовської АЕС стався витік пару.