В России взорвался пороховой завод, много жертв

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В России взорвался завод по производству пороха. Утром под Рязанью погибли 16 человек.

Сначала росСМИ и власть сообщали о значительном количестве без вести пропавших, но впоследствии стало ясно, что, по предварительным данным, спастись им не удалось.

Число погибших увеличилось до 16 человек, потому что во время обследования места пожара живых не нашли, сообщает «Интерфакс».

Всего в цехе находилась смена из 17 человек.

Среди основных версий случившегося — нарушение технологических процессов. Как утверждают в российском МЧС, «угрозы населению нет», а пожар на заводе локализован.

СМИ пишут, что взрыв с жертвами на пороховом заводе в Рязанской области произошел на площадях частной компании, которая располагается на территории завода синтетических волокон. Это предприятие якобы с 2011—2012 годов находится на стадии банкротства и деятельности не проводит.

В России 21 октября на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС произошла утечка пара.