У «Суспільному» заявили про недофінансування, фото: «Суспільне»

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Суспільне мовлення — до складу якого входять загальнонаціональні телеканали «UA:ПЕРШИЙ» та «UA: КУЛЬТУРА», канали Суспільного радіо («Українське радіо», «Радіо Промінь», «Радіо Культура»), а також 24 регіональні телерадіокомпанії та діджитал-платформа, заявляє про недофінансування з боку держави.

У 2021 році мовник отримав лише 82% від гарантованого законодавством обсягу фінансування, що склало 1,87 млрд грн. Про це повідомляється на сайті «Суспільного».

Згідно із законом «Про забезпечення діяльності Національної суспільної телерадіокомпанії України», фінансування з держбюджету має становити не менше 0,2% видатків загального фонду Держбюджету за попередній рік. На 2021 рік видатки держбюджету становили 1320,15 млрд грн, тож мовник мав отримати не менше 2,6 млрд грн.

У 2020 році видатки бюджету становили 1182,01 млрд грн, мовник мав би отримати 2,4 млрд грн.

У 2020 році фінансування НСТУ склало 1,7 млрд гривень, — зазначають у «Суспільному».

Сьогодні, 22 жовтня, під час години запитань до Уряду у Верховній Раді відбулася дискусія щодо обсягів фінансування Суспільного мовника. Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що «Суспільне» отримує фінансування у повному обсязі, а міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив незадоволення низькими рейтингами мовника.

Нагадаємо, нещодавно ведуча програми «Зворотній відлік» на телеканалі «UA:Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск з боку Офісу президента — втручання у визначення гостей студії цієї програми. Також Барчук розповіла про тактику, яку Банкова використовує для таких телеефірів.

Джерело: «Суспільне»