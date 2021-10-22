Лава вулкана в Іспанії несеться з величезною швидкістю – страхітливе відео. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n162009-lava-vulkana-v-ispaniyi-nesetsya-z-velycheznou-shvydkistu-strahitlyve-video.html

Ракурс

Виверження вулкана Кумбре-В'єха на іспанському острові Ла-Пальма сталося ще 19 вересня, проте до цього часу потоки лави продовжують рух.

Фахівці Геологічного гірничого інституту Іспанії опублікували відео, яке показує, як лава несе величезні уламки гірської породи.

Лава не встигла охолонути і нагріла уламки, які почали світитися червоним відтінком. Вони просуваються вниз по місту на фоні порожніх пейзажів острова.

Вулкан Кумбре-В'єха на іспанському острові Ла-Пальма прокинувся приблизно місяць тому і почав виверження. За словами влади, не відомо, коли все звершиться.

Потоки лави випалили понад 742 гектарів землі й зруйнували майже 2 тис. будинків. Близько 7 тис. людей евакуювали. Населення острова становить близько 83 тис. жителів.

Острів був у підвищеній готовності після того, як за тиждень до виверження біля вулкана зафіксували понад 22 тис. поштовхів.

Востаннє Кумбре-В'єха прокидався у 1971 році. Проте на Канарських островах, до яких входить Ла-Пальма, виверження фіксували у 2011 році, коли прокинувся вулкан Ель-Єрро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що небезпечний вулкан вибухнув лавою на Гаваях. Рівень лавового озера піднявся більш ніж на метр за добу. У цілому поверхня лавового озера піднялася приблизно на 27 метрів із моменту початку виверження.