Лава вулкана в Испании несется с огромной скоростью – ужасающее видео. Фото: ВВС

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Ракурс

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма произошло еще 19 сентября, однако до сих пор потоки лавы продолжают движение.

Специалисты Геологического горного института Испании опубликовали видео, которое показывает, как лава несет огромные обломки горной породы.

Лава не успела остыть и нагрела обломки, которые начали светиться красноватым оттенком. Они продвигаются вниз по городе на фоне пустых пейзажей острова.

Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма проснулся примерно месяц назад. По словам властей, до сих пор не известно, когда извержение закончится.

Потоки лавы выжгли более 742 гектаров земли и разрушили почти 2 тыс. домов. Около 7 тыс. человек были эвакуированы. Население острова составляет около 83 тыс. жителей.

Остров был в повышенной готовности после того, как за неделю до извержения у вулкана зафиксировали более 22 тыс. толчков.

Последний раз Кумбре-Вьеха просыпался в 1971 году. Однако на Канарских островах, в которые входит Ла-Пальма, извержения фиксировали в 2011 году, когда проснулся вулкан Эль-Йерро.

Напомним, ранее мы сообщали, что опасный вулкан разбушевался на Гавайях. Уровень лавового озера поднялся более чем на 1 м за сутки. В общей сложности поверхность лавового озера поднялась примерно на 27 м с момента начала извержения.