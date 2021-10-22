В «Cуспільному» заявили о недофинансировании, фото: «Суспільне»

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Общественное вещание — в состав которого входят общенациональные телеканалы «UA: ПЕРВЫЙ» и «UA: КУЛЬТУРА», каналы Общественного радио («Украинское радио», «Радио Проминь», «Радио Культура»), а также 24 региональных телерадиокомпании и диджитал-платформа, заявляет о недофинансирования со стороны государства.

В 2021 году вещатель получил лишь 82% от гарантированного законодательством объема финансирования, что составило 1,87 млрд грн. Об этом сообщается на сайте «Суспільного».

Согласно закону «Об обеспечении деятельности Национальной общественной телерадиокомпании Украины», финансирование из госбюджета должно составлять не менее 0,2% расходов общего фонда Госбюджета за предыдущий год.

На 2021 год расходы госбюджета составили 1320,15 млрд грн, поэтому вещатель должен был получить не менее 2,6 млрд грн.

В 2020 году расходы бюджета составили 1182,01млрд грн, вещатель должен был получить 2,4 млрд грн.

«В 2020 году финансирование НСТУ составило 1,7 млрд гривен», — отмечают в «Cуспільному».

Сегодня, 22 октября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде состоялась дискуссия относительно объемов финансирования Общественного вещателя. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «Cуспільне» получает финансирование в полном объеме, а министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразил недовольство низкими рейтингами вещателя.

Напомним, недавно ведущая программы «Обратный отсчет» на телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента — вмешательстве в определение гостей студии этой программы. Также Барчук рассказала о тактике, которую Банковая использует для таких телеэфиров.

Источник: «Суспільне»