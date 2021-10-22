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Ураган повредил одну из стен московского Кремля, скриншот видео
Ураган повредил одну из стен московского Кремля (ВИДЕО)https://racurs.ua/n162011-uragan-povredil-odnu-iz-sten-moskovskogo-kremlya-video.htmlРакурс
В пресс-службе Федеральной службы охраны РФ подтвердили факт повреждения одного из зубцов кремлевской стены в результате сильного ветра в Москве.
Факт подтверждаем, пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.
Ранее в телеграм-каналах сообщили о повреждении 22 октября одного из зубцов стены Кремля. Он упал из-за порыва ветра, который сдвинул с места строительные леса. Они потянули зубец за собой во время падения.
В Москве в пятницу начался сильный дождь, в некоторых районах — с градом, порывы ветра при этом иногда достигали 20 м/с.
В 2017 году ураган также «совершил покушение» на другой объект Красной площади Москвы. Сильный ветер сорвал тогда кровлю на крыше Сенатского дворца на территории Кремля.
В России 22 октября взорвался завод по производству пороха. Утром под Рязанью погибли 16 человек.
21 октября на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС произошла утечка пара.
Источник: «Интерфакс»
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