Ураган повредил одну из стен московского Кремля, скриншот видео

https://racurs.ua/n162011-uragan-povredil-odnu-iz-sten-moskovskogo-kremlya-video.html

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В пресс-службе Федеральной службы охраны РФ подтвердили факт повреждения одного из зубцов кремлевской стены в результате сильного ветра в Москве.

Факт подтверждаем, пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.

Ранее в телеграм-каналах сообщили о повреждении 22 октября одного из зубцов стены Кремля. Он упал из-за порыва ветра, который сдвинул с места строительные леса. Они потянули зубец за собой во время падения.

В Москве в пятницу начался сильный дождь, в некоторых районах — с градом, порывы ветра при этом иногда достигали 20 м/с.

В 2017 году ураган также «совершил покушение» на другой объект Красной площади Москвы. Сильный ветер сорвал тогда кровлю на крыше Сенатского дворца на территории Кремля.

В России 22 октября взорвался завод по производству пороха. Утром под Рязанью погибли 16 человек.

21 октября на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС произошла утечка пара.

Источник: «Интерфакс»