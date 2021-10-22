Вплив погоди на розповсюдження коронавірусу оцінили учені

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n162016-vplyv-pogody-na-rozpovsudjennya-koronavirusu-ocinyly-ucheni.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 є сезонною інфекцією, пов’язаною з низькими температурами.

Це встановили учені з Барселонського університету (Іспанія), повідомляє прес-служба вишу.

Коли почалася пандемія коронавірусу, однією з проблем, яка постала перед медиками, стало встановлення, чи залежить поширення вірусу від погодних умов. Спочатку припускалося, що такої залежності немає, з огляду на велику кількість сприйнятливих осіб, які не мали імунітету до вірусу.

Однак подальші спостереження показали, що COVID-19 у Китаї почав поширюватися на територіях між 30 і 50 градусами північної широти з низьким рівнем вологості і низькими температурами (від +5°до +11°).

Дослідники проаналізували зв’язок температури і вологості на початковій стадії (тобто, до того, як почали вживатися заходи для стримування епідемії) поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку COVID-19, у 162 країнах на п’яти континентах.

Результати показують негативний взаємозв'язок між швидкістю передачі (R0) і температурою і вологістю в глобальному масштабі — більш високі швидкості передачі були пов’язані з більш низькими температурами і вологістю, — зазначають дослідники.

Учені зазначають, що така закономірність добре проявлялася у перші дві хвилі пандемії — перша ослабла внаслідок підвищення температури та вологості, а друга піднялася зі зниженням температури та вологості.

Однак під час третьої хвилі ця закономірність була порушена влітку 2021 року на всіх континентах.

Це можна пояснити декількома факторами, зокрема масовими зібраннями молоді, туризмом і кондиціонуванням повітря, — зазначають дослідники.

У Південній півкулі, де вірус почав поширюватися пізніше, закономірність виявилася такою ж.

Кліматичні ефекти були найбільш очевидні при температурах від +12° до +18° і рівнях вологості від 4 до 12 г/куб. м. Проте ці діапазони все ще є орієнтовними, наголошують дослідники.

Зазначається, що використовуючи епідеміологічну модель, учені показали, що включення температури в швидкість передачі краще працює для прогнозування підйому та спаду різних хвиль, особливо першої та третьої в Європі.