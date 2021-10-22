Данілов прийшов до ЗМІ звітувати про нову серію РНБО

https://racurs.ua/ua/n162013-danilov-pryyshov-do-zmi-zvituvaty-pro-novu-seriu-rnbo-translyaciya.html

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Раду національної безпеки та оборони України зібрав 22 жовтня президент України Володимир Зеленський. Темою засідання нібито мала стати енергетика.

Це вже друге засідання РНБО у жовтні, причому друге за тиждень. Минулої п’ятниці секретар цього органу Олексій Данілов повідомив про помилки у тексті рішення про санкції щодо кримінальних авторитетів.

Через це звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

У рішенні РНБО були технічні помилки. Зокрема, у латиниці — деякі букви не відповідали даним, що були у паспортах. Крім того, неправильно були вказані дати народження та громадянство осіб.

17 жовтня секретар Радбезу та оборони пояснив, що серед понад 650 осіб таки була одна особа, яка опинилась у переліку випадково. Санкції щодо неї вже зняли.