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Данілов прийшов до ЗМІ звітувати про нову серію РНБО
Данілов прийшов до ЗМІ звітувати про нову серію РНБО (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n162013-danilov-pryyshov-do-zmi-zvituvaty-pro-novu-seriu-rnbo-translyaciya.htmlРакурс
Раду національної безпеки та оборони України зібрав 22 жовтня президент України Володимир Зеленський. Темою засідання нібито мала стати енергетика.
Це вже друге засідання РНБО у жовтні, причому друге за тиждень. Минулої п’ятниці секретар цього органу Олексій Данілов повідомив про помилки у тексті рішення про санкції щодо кримінальних авторитетів.
Через це звільнили керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
17 жовтня секретар Радбезу та оборони пояснив, що серед понад 650 осіб таки була одна особа, яка опинилась у переліку випадково. Санкції щодо неї вже зняли.
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