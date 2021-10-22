В Молдове – кризис с газом, фото: Sputnik

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Украина поможет Молдове, в которой из-за критической ситуации с поставками газа объявлено чрезвычайное положение, определенными объемами «голубого топлива», с учетом ситуации, сложившейся в этой стране из-за шантажа со стороны российского «Газпрома».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил об этом сегодня, 22 октября, во время брифинга по результатам заседания ведомства.

По словам Данилова, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил письмо от своей молдавской коллеги Натальи Гаврилицы с просьбой помочь определенными объемами газа.

Мы приняли решение к Кабмину, чтобы они этот вопрос рассмотрели. Мы понимаем, что такую помощь Республике Молдова мы в ближайшее время можем оказать, — отметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что этот газ будет поставляться не за деньги — его передадут на определенный период, для того, чтобы Молдова соответствующие объемы газа позже вернула.

У нас есть и собственная заинтересованность в том, чтобы в Молдове был газ, потому что мы объединены в единую систему — у нас есть определенная территория, которая снабжается с территории Молдовы, — подчеркнул Данилов.

Сегодня парламент Молдовы объявил 30-дневный режим чрезвычайного положения из-за ситуации с газом. По словам Гаврилицы, давление в газотранспортной системе страны находится на критическом для ее функционирования уровне.

Премьер отметила, что компания «Молдовагаз», которую контролирует «Газпром», не обеспечивает необходимых объемов природного газа.

Контракт на поставку газа «Газпромом» в Молдове завершился в конце сентября. Его удалось продлить лишь на месяц из-за спора о цене «голубого топлива» — Молдову не устраивает слишком высокая цена, которую выдвигает «Газпром». В настоящее время переговоры по новому контракту продолжаются.