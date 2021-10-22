Смертність від коронавірусу за добу перевищила 1 тис. осіб, фото: МОЗ

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Смертність від коронавірусу в Україні під час піку епідемії може перевищити тисячу людей на добу.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив про це сьогодні, 22 жовтня, під час брифінгу за результатами засідання відомства.

За словами Данілова, Україна зараз лише входить в пік епідемії. Він наголосив, що помирають від коронавірусної хвороби COVID-19 люди, які не пройшли вакцинацію.

Велика проблема є на сьогоднішній день, коли люди, не вакцинуючись, потрапляють в лікарні. Після цього ми сьогодні маємо рекорд по людям, які померли від ковіду. Це дуже страшна ситуація, — заявив він.

За його словами, якщо Україна не вийде на показник 350−400 тис. вакцинованих за добу, «у нас буде дуже-дуже велика проблема».

Данілов наголосив, що сьогодні в Україні є в достатній кількості якісні вакцини та створені всі умови для отримання щеплень.

Також він зазначив, що під час засідання РНБО міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку було доручено у стислі терміни забезпечити виконання програми з вакцинації.

Ляшко має забезпечити виконання програми по вакцинації, яка була прийнята раніше. Президент ставив завдання, щоб вона була виконана максимально в стислі терміни, до нового року лишається 70 днів, — зазначив Данілов.

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