Неофіційне свято хіміків припадає на 23 жовтня

https://racurs.ua/ua/n162023-23-jovtnya-vidznachaut-den-molya-ta-den-snigovogo-barsa.html

Ракурс

23 жовтня у світі відзначають неофіційне свято хіміків — День моля.

Моль — це кількість речовини, в якій міститься кількість частинок (молекул, атомів, іонів), що дорівнює постійній Авогадро (6,02×10 23 ). Це свято відзначають не весь день, а лише в проміжку між 6.02 ранку і 6.02 вечора 23 жовтня (6:02 10/23 в американській нотації часу і дати).

Також на 23 жовтня припадає Міжнародний день снігового барса (ірбіса). Це свято було засноване на Всесвітньому форумі зі збереження снігового барса у 2013 році.

Цих тварин залишилося дуже мало — у світі є лише близько 4−6,5 тис. сніжних барсів. Причиною скорочення популяції тварин є браконьєрство, мисливство та зміна клімату. Тому головною метою Міжнародного дня снігового барса є привернення уваги громадськості до важливості збереження унікальних видів тварин нашої планети.

Крім того, 23 жовтня — річниця другої частини першого засідання Генасамблеї ООН, яке відбулося у 1946 році у Нью-Йорку (США). Перша частина засідання відкрилася 10 січня в Лондоні (Великобританія), на ній делегації з 51 країни обрали Генерального секретаря ООН (Трюгве Лі з Норвегії) та керівний орган Асамблеї — Генеральний комітет.

Православна церква 23 жовтня вшановує пам’ять мученика Євлампія та його сестри Євлампії, які на початку IV ст. стали жертвами переслідувань християн в роки правління римського імператора Максиміліана.

У народі вважали, що на цей період припадають останні в році дні купчастих хмар. Також вже міг формуватися льодостав на великих річках.

Народні прикмети: