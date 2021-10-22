В Україні очікується похолодання, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n162024-pomitne-znyjennya-temperatury-pogoda-v-ukrayini-na-23-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 23 жовтня зазнаватиме впливу потужного циклону, центр якого зараз розташований над Фінляндією. Цей циклон затягує холодне арктичне повітря і швидко поширює його на Європу.

23 жовтня це холодне повітря досягне України, що призведе до помітного зниження температури, повідомляє Gismeteo.

У східних, південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях часом можливий невеликий дощ, у Карпатах — часом невеликий мокрий сніг, на решті території — без опадів.

Погода у Києві 23 жовтня буде ясною без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +5…+7°, вдень — піднімуться до +12…+14°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде з мінливою хмарністю без опадів. Вночі температура повітря становитиме +3…+5°, вдень — +10…+12°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з мінливою хмарністю та невеликими дощами вдень та вночі. Термометри вночі опустяться до +10…+12°, вдень — піднімуться до +15…+17°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові буде з невеликим дощем вдень та вночі. Очікується температура повітря +6…+8° вночі та +13…+15° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 23 жовтня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.