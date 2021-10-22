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В Україні очікується похолодання, фото: «Ракурс»

Помітне зниження температури — погода в Україні на 23 жовтня (КАРТА)

22 жов 2021, 22:33
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Погода в Україні 23 жовтня зазнаватиме впливу потужного циклону, центр якого зараз розташований над Фінляндією. Цей циклон затягує холодне арктичне повітря і швидко поширює його на Європу.

23 жовтня це холодне повітря досягне України, що призведе до помітного зниження температури, повідомляє Gismeteo.

У східних, південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях часом можливий невеликий дощ, у Карпатах — часом невеликий мокрий сніг, на решті території — без опадів.

Температура повітря в Європі о 15:00 23 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Києві 23 жовтня буде ясною без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +5…+7°, вдень — піднімуться до +12…+14°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Києві 23 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Львові буде з мінливою хмарністю без опадів. Вночі температура повітря становитиме +3…+5°, вдень — +10…+12°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові 23 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі буде з мінливою хмарністю та невеликими дощами вдень та вночі. Термометри вночі опустяться до +10…+12°, вдень — піднімуться до +15…+17°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі 23 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Харкові буде з невеликим дощем вдень та вночі. Очікується температура повітря +6…+8° вночі та +13…+15° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 23 жовтня, дані: Gismeteo


Геомагнітний стан у Києві 23 жовтня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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