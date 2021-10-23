Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n162029-bolee-23-tys-novyh-bolnyh-i-rekord-privivok-covid-statistika-za-sutki.html

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Статистика коронавируса в Украине продолжает поражать скоростью распространения болезни.

За вчерашние сутки, 22 октября, украинские медики зафиксировали 23 тыс. 229 новых подтвержденных случаев «ковида». Среди больных — 1 тыс. 777 детей и 438 медицинских работников. В больницы пришлось госпитализировать аж 5 тыс. 362 человек. Умерли от болезни вчера 483 человека, а выздоровели 8 тыс. 330 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что за время пандемии в Украине заболело 2 млн 748 тыс. 614 человек, но выздоровели уже 2 млн 369 тыс. 695 человек. Жертвами болезни стали 63 тыс. 486 украинцев.

Рекорд вакцинирования за сутки был поставлен 22 октября — укол получили 289 тыс. 468 человек. А всего с начала вакцинальной кампании привито 8 млн 760 тыс. 924 человека, из них получили одну дозу 8 млн 760 тыс. 922 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы 6 млн 915 тыс. 377 украинцев.

Напомним, в мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия, а четвертое место занимает Украина. В Европе по этому показателю Украина занимает второе место.