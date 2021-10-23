Зеленский предложил России щедрую скидку на транзит газа в Европу

Зеленский предложил России щедрую скидку на транзит газа. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, предложил Российской Федерации скидку в 50% на поставку газа в Европу.

Речь идет об объемах, которые превышают договорные 40 млрд куб. м в год, транспортируемых из Российской Федерации через украинскую газотранспортную систему. Предлагая такую скидку Украина хочет облегчить энергетический кризис в регионе. Об этом Зеленский заявил в комментарии изданию Bloomberg.

Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у «Газпрома» есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%, — цитирует издание главу государства.

По словам украинского лидера, предложенная России скидка уже обсуждается с Германией и Европейским Союзом. Зеленский заверил, что Украина со своей стороны гарантирует транзит, гарантирует особые антикризисные условия для транзита сверх оговоренных объемов. Президент убежден, если не сделать это сейчас, то зимой Европа понесет огромные убытки.

Напомним, в октябре «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину. Аукцион на дополнительные поставки не состоялся. Украина предлагала забронировать на ноябрь «твердые» поставки 9,8 млн куб. м в сутки, но российский монополист решил сохранить объем, рассчитываемый из 40 млрд куб. м в год, как и прописано в контракте.

Источник: Bloomberg