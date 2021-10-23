Зеленський запропонував Росії щедру знижку на транзит газу до Європи

Зеленський запропонував Росії щедру знижку на транзит газу. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n162028-zelenskyy-zaproponuvav-rosiyi-schedru-znyjku-na-tranzyt-gazu-do-ievropy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, запропонував Російській Федерації знижку в 50% на постачання газу до Європи.

Мова йде про обсяги, які перевищують договірні 40 млрд куб. м на рік, що транспортуються з Російської Федерації через українську газотранспортну систему. Пропонуючи таку знижку Україна хоче полегшити енергетичну кризу в регіоні. Про це Зеленський заявив у коментарі виданню Bloomberg.

Україна пропонує цю додаткову потужність всім потенційним транзитним країнам. Ми хотіли б бачити як замовників європейські компанії, але й у «Газпрому» є додаткові потужності. А з урахуванням знижки в порівнянні з нинішнім транзитним тарифом, можу припустити, що ця знижка складе 50%, — цитує видання главу держави.

За словами українського лідера, запропонована Росії знижка вже обговорюється з Німеччиною та Європейським Союзом. Зеленський запевнив, що Україна зі свого боку гарантує транзит і особливі антикризові умови для транзиту понад обумовлених обсягів. Президент переконаний, якщо не зробити це зараз, то взимку Європа зазнає величезних збитків.

Нагадаємо, у жовтні «Газпром» не став бронювати додаткові потужності для прокачування газу через Україну. Аукціон на додаткові постачання не відбувся. Україна пропонувала забронювати на листопад «тверді» поставки 9,8 млн куб. м на добу, але російський монополіст вирішив зберегти обсяг, що розраховується з параметра 40 млрд куб. м на рік, як і прописано в контракті.

Джерело: Bloomberg