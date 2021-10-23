Перелік професій з обов’язковою вакцинацією збільшать. Фото: gazeta.ru

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Перелік професій для обов’язкової вакцинації проти коронавірусуної хвороби COVID-19 планує розширити Міністерство охорони здоров’я.

Відомство вже затвердило перелік професій для обов’язкової вакцинації. До нього увійшли освітяни й представники центральних органів виконавчої влади. Цей список розширять працівниками критично важливих сфер, соцпрацівниками, робітниками держпідприємств. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Ми розробляємо проект наказу, який проходить погодження. До цього переліку додатково будуть включені соціальні працівники, працівники державних підприємств, установ, організацій, а також працівники критично важливих сфер для функціонування економіки нашої країни, — зазначив міністр.



За словами Ляшка, в Україні вже близько 30% дорослого населення вакцинувалися від «ковіду». Першу дозу отримали 8 млн громадян, а дві дози — 7 млн українців. Однак наростити вакцинацію в Україні необхідно на рівень 70%. Міністр додав, що за час епідемії в країну поставили 25 млн доз вакцин. Міністерство чекає на поставку ще щонайменше 16 млн доз.

Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін заявляв, що введення третьої дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні рекомендуватимуть тільки для людей, у яких «проблеми з імунітетом».