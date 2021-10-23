Україна посіла друге місце в Європі за кількістю COVID-смертей. Фото: Лікарня швидкої допомоги Львова

https://racurs.ua/ua/n162026-ukrayina-posila-druge-misce-v-ievropi-za-kilkistu-covid-smertey.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися з шаленою швидкістю.

У четвер, 21 жовтня, у світі діагностували понад 457 тис. нових випадків «ковіду». За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Російська Федерація, Україна та Румунія. Про це повідомляється на сайті Worldometers.

У всьому світі найбільше нових інфікованих виявили в Сполучених Штатах Америки — 82 тис. осіб, у Великій Британії — понад 49 тис. осіб та в Росії — понад 37 тис. нових заражень. Четверте та п’яте місця за кількістю хворих у світі посідають Туреччина та Україна. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США та Росія, а четверте місце посідає Україна.

За добовим приростом хвороби в Європі лідерами є Велика Британія, Росія та Україна. За смертністю від коронавірусу за добу серед країн Європи лідирують Росія, Україна і Румунія.

Зазначається, що з початку пандемії COVID-19 подолали 220 млн. 859 тис. 762 особи. Зараз налічується близько 18 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 4 млн 953 тис. 455 смертей від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, 22 жовтня секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що смертність від коронавірусу в Україні під час піку епідемії може перевищити тисячу людей на добу. За його словами, країна зараз лише входить в пік епідемії.

Джерело: Worldometers