Високоточна зброя та медобладнання — прибула нова партія допомоги з США (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n162025-vysokotochna-zbroya-ta-medobladnannya-prybula-nova-partiya-dopomogy-z-ssha-foto.htmlРакурс
До України прибула третя, заключна, партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн дол. від уряду США, наданої додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн дол.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.
Зазначається, що ця партія включає, зокрема, таку допомогу для потреб Збройних сил України:
- боєприпаси;
- протитанкове та високоточне озброєння;
- медичне майно.
Вантаж доставили літаком у міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Літак в аеропорту зустрічали:
- заступник міністра оборони України Олександр Носов;
- командувач Медичних сил ЗСУ бригадний генерал Тетяна Остащенко;
- начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов.
Перші дві партії вантажу були доставлені до України 10 та 18 жовтня.
Ця допомога, може, й не зупинить агресора, але без сумніву підвищить ціну, яку йому доведеться сплатити за агресію, — наголосив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук журналіст Андрій Цаплієнко, який був присутній під час прибуття літака з військовою допомогою США.