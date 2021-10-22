До України прибула партія військової допомоги з США, фото: Андрій Цаплієнко

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До України прибула третя, заключна, партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн дол. від уряду США, наданої додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн дол.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Зазначається, що ця партія включає, зокрема, таку допомогу для потреб Збройних сил України:

боєприпаси;

протитанкове та високоточне озброєння;

медичне майно.

Вантаж доставили літаком у міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Літак в аеропорту зустрічали:

заступник міністра оборони України Олександр Носов;

командувач Медичних сил ЗСУ бригадний генерал Тетяна Остащенко;

начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов.

Перші дві партії вантажу були доставлені до України 10 та 18 жовтня.