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Ракурс
До України прибула партія військової допомоги з США, фото: Андрій Цаплієнко

Високоточна зброя та медобладнання — прибула нова партія допомоги з США (ФОТО)

22 жов 2021, 22:59
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До України прибула третя, заключна, партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн дол. від уряду США, наданої додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн дол.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Зазначається, що ця партія включає, зокрема, таку допомогу для потреб Збройних сил України:

  • боєприпаси;
  • протитанкове та високоточне озброєння;
  • медичне майно.

Вантаж доставили літаком у міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Літак в аеропорту зустрічали:

  • заступник міністра оборони України Олександр Носов;
  • командувач Медичних сил ЗСУ бригадний генерал Тетяна Остащенко;
  • начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов.

Перші дві партії вантажу були доставлені до України 10 та 18 жовтня.

Ця допомога, може, й не зупинить агресора, але без сумніву підвищить ціну, яку йому доведеться сплатити за агресію, — наголосив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук журналіст Андрій Цаплієнко, який був присутній під час прибуття літака з військовою допомогою США.

До України прибула партія військової допомоги з США, фото: Міноборони України

До України прибула партія військової допомоги з США, фото: Міноборони України

До України прибула партія військової допомоги з США, фото: Міноборони України


До України прибула партія військової допомоги з США, фото: Міноборони України

До України прибула партія військової допомоги з США, фото: Андрій Цаплієнко

Джерело: Ракурс


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