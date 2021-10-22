Высокоточное оружие и медоборудование — прибыла партия помощи из США (ФОТО)https://racurs.ua/n162025-vysokotochnoe-orujie-i-medoborudovanie-pribyla-partiya-pomoschi-iz-ssha-foto.htmlРакурс
В Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной безопасностной помощи на 60 млн долл. от правительства США, предоставленной дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долл.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Отмечается, что эта партия включает, в частности, такую помощь для нужд Вооруженных сил Украины:
- боеприпасы;
- противотанковое и высокоточное вооружение;
- медицинское имущество.
Груз доставили самолетом в международный аэропорт «Борисполь».
Самолет в аэропорту встречали:
- заместитель министра обороны Украины Александр Носов;
- командующий Медицинских сил ВСУ бригадный генерал Татьяна Остащенко;
- начальник Главного управления логистики Генерального штаба ЗСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов.
Первые две партии груза были доставлены в Украину 10 и 18 октября.
Эта помощь, может, и не остановит агрессора, но несомненно повысит цену, которую ему придется заплатить за агрессию, — подчеркнул на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Андрей Цаплиенко, присутствовавший во время прибытия самолета с военной помощью США.