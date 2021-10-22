В Украину прибыла партия военной помощи из США, фото: Андрей Цаплиенко

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В Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной безопасностной помощи на 60 млн долл. от правительства США, предоставленной дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долл.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что эта партия включает, в частности, такую помощь для нужд Вооруженных сил Украины:

боеприпасы;

противотанковое и высокоточное вооружение;

медицинское имущество.

Груз доставили самолетом в международный аэропорт «Борисполь».

Самолет в аэропорту встречали:

заместитель министра обороны Украины Александр Носов;

командующий Медицинских сил ВСУ бригадный генерал Татьяна Остащенко;

начальник Главного управления логистики Генерального штаба ЗСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Первые две партии груза были доставлены в Украину 10 и 18 октября.