Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украину прибыла партия военной помощи из США, фото: Андрей Цаплиенко

Высокоточное оружие и медоборудование — прибыла партия помощи из США (ФОТО)

22 окт 2021, 22:59
999

В Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной безопасностной помощи на 60 млн долл. от правительства США, предоставленной дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долл.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что эта партия включает, в частности, такую помощь для нужд Вооруженных сил Украины:

  • боеприпасы;
  • противотанковое и высокоточное вооружение;
  • медицинское имущество.

Груз доставили самолетом в международный аэропорт «Борисполь».

Самолет в аэропорту встречали:

  • заместитель министра обороны Украины Александр Носов;
  • командующий Медицинских сил ВСУ бригадный генерал Татьяна Остащенко;
  • начальник Главного управления логистики Генерального штаба ЗСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Первые две партии груза были доставлены в Украину 10 и 18 октября.

Эта помощь, может, и не остановит агрессора, но несомненно повысит цену, которую ему придется заплатить за агрессию, — подчеркнул на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Андрей Цаплиенко, присутствовавший во время прибытия самолета с военной помощью США.

В Украину прибыла партия военной помощи из США, фото: Минобороны Украины

В Украину прибыла партия военной помощи из США, фото: Минобороны Украины

В Украину прибыла партия военной помощи из США, фото: Минобороны Украины


В Украину прибыла партия военной помощи из США, фото: Минобороны Украины

В Украину прибыла партия военной помощи из США, фото: Андрей Цаплиенко

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров