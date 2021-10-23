Украина заняла второе место в Европе по количеству COVID-смертей. Фото: Больница скорой помощи Львова

https://racurs.ua/n162026-ukraina-zanyala-vtoroe-mesto-v-evrope-po-kolichestvu-covid-smertey.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распространяться с бешеной скоростью.

В четверг, 21 октября, в мире диагностировали более 457 тыс. новых случаев «ковида». По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Российская Федерация, Украина и Румыния. Об этом сообщается на сайте Worldometers.

Во всем мире больше всего новых инфицированных обнаружили в Соединенных Штатах Америки — 82 тыс. человек, в Великобритании — свыше 49 тыс. человек и в России — более 37 тыс. новых заражений. Четвертое и пятое места по количеству больных в мире занимают Турция и Украина. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия, а четвертое место занимает Украина.

По суточным приростом болезни в Европе лидерами являются Великобритания, Россия и Украина. По смертности от коронавируса за сутки среди стран Европы лидируют Россия, Украина и Румыния.

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 преодолели 220 млн. 859 тыс. 762 человека. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 4 млн 953 тыс. 455 смертей от коронавирусной болезни.

Напомним, 22 октября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что смертность от коронавируса в Украине во время пика эпидемии может превысить тысячу человек в сутки. По его словам, страна сейчас лишь входит в пик эпидемии.

Источник: Worldometers