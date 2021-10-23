Перечень профессий с обязательной вакцинацией увеличат. Фото: gazeta.ru

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Перечень профессий для обязательной вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 планирует расширить Минздрав.

Ведомство уже утвердило перечень профессий для обязательной вакцинации. В него вошли педагоги и представители центральных органов исполнительной власти. Этот список расширят работниками критически важных сфер, соцработниками, рабочими госпредприятий. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Мы разрабатываем проект приказа, который проходит согласование. К этому перечню дополнительно будут включены социальные работники, работники государственных предприятий, учреждений, организаций, а также сотрудники критически важных сфер для функционирования экономики нашей страны, — отметил министр.



По словам Ляшко, в Украине уже около 30% взрослого населения вакцинировались от «ковида». Первую дозу получили 8 млн граждан, а две дозы — 7 млн украинцев. Однако нарастить вакцинацию в Украине необходимо на уровень 70%. Министр добавил, что за время эпидемии в страну поставили 25 млн доз вакцин. Министерство ждет поставку еще не менее 16 млн доз.

Напомним, главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что введение третьей дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине рекомендовано только для людей, у которых «проблемы с иммунитетом».