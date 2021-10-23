Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162029-ponad-23-tys-novyh-hvoryh-ta-rekord-scheplen-covid-statystyka-za-dobu.html

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Статистика коронавірусу в Україні продовжує вражати швидкістю поширення хвороби.

За вчорашню добу, 22 жовтня, українські медики зафіксували 23 тис. 229 нових підтверджених випадків «ковіду». Серед хворих — 1 тис. 777 дітей та 438 медичних працівників. До лікарень довелося госпіталізувати аж 5 тис. 362 осіб. Померли від хвороби вчора 483 особи, а одужали 8 тис. 330 осіб. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що за час пандемії в Україні захворіло 2 млн 748 тис. 614 осіб, але одужали вже 2 млн 369 тис. 695 осіб. Жертвами хвороби стали 63 тис. 486 українців

Рекорд вакцинування за добу було поставлено 22 жовтня — укол отримали 289 тис. 468 осіб. А загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 млн 760 тис. 924 особи, з них отримали одну дозу 8 млн 760 тис. 922 особи, а повністю імунізовані та отримали дві дози 6 млн 915 тис. 377 українців.

Нагадаємо, у світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США та Росія, а четверте місце посідає Україна. В Європі за цим показником Україна посідає друге місце.