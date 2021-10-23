Пориви вітру. Фото: tunnel.ru

https://racurs.ua/ua/n162030-poryvy-vitru-ukrayinciv-poperedyly-pro-pogirshennya-pogody-karta.html

Ракурс

Погіршення погоди очікується 23 жовтня в західних областях України.

В регіонах збережеться вітряна погода з поривами вітру до 15−20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки, «жовтий». Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства та до порушення, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту. Про це повідомляє Gismeteo.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, під час негоди рекомендується триматися подалі від тимчасових споруд, високих стовпів, дерев, рекламних щитів, щогл, опор та електропроводів. Також небезпечно під час такої погоди знаходитися на мостах, шляхопроводах, естакадах, у місцях зберігання легкозаймистих та отруйних речовин.

Якщо в сильний вітер застав вас на вулиці, то постарайтеся захистити очі й дихальні шляхи від пилу.

Нагадаємо, погода в Україні 23 жовтня зазнаватиме впливу потужного циклону, центр якого зараз розташований над Фінляндією. Це холодне повітря досягне України, що призведе до помітного зниження температури.

Джерело: Gismeteo