Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n162032-saakashvili-sdelali-perelivanie-krovi-v-turme-vrach.html

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Михаилу Саакашвили, бывшему президенту Грузии, сделали переливание крови в тюрьме.

Такая медицинская процедура понадобилась политику из-за плохих результатов анализов, вызванных голоданием. Защита Саакашвили ходатайствует о его переводе в обычную клинику по состоянию здоровья. Об этом заявил адвокат Саакашвили Бека Басилая в комментарии «Общественному».

Власть сначала была готова, а потом сделала наоборот. Они хотят его перевести в тюремную больницу, где находятся преступники. Миша — главный символ борьбы с организованной преступностью, — заявил он.

По словам личного врача экс-президента Николоза Кипшидзе, сделать переливание крови политику решили после того, как один из параметров в анализе крови был изменен. Проводилась эта процедура «в полевых условиях». Медик отмечает, что лечить его клиента необходимо в гражданской больнице, а не в тюремном медицинском блоке.

Отмечается, что в субботу, 23 октября, состояние Саакашвили стабилизировалось и кризис удалось преодолеть.

Он в лучшем состоянии, чем был, но завтра ему может стать хуже, — цитирует врача «Грузия online».



Напомним, нардеп от «Слуги народа» Елизавета Ясько, которая после прибытия Саакашвили в Грузию призналась в романтических отношениях с политиком и заявила, что политику вскоре может понадобиться госпитализация.

Источники: «Общественное», «Грузия online»