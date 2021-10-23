«Красная» зона пополнилась еще двумя областями. Фото: slovoidilo.ua

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Карантин в Украине будет жестче еще в двух областях — на следующей неделе «красную» зону пополнят два региона.

«Красный» уровень эпидемической опасности вводят в Ровенской и Николаевской области со вторника, 26 октября. Ограничительные меры начнут действовать с полуночи. Соответствующее решение 23 октября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на собственной странице в Facebook.

Как известно, в «красной» карантинной зоне разрешено работать продовольственным и ветеринарным магазинам, аптекам, банкам и автозаправочным станциям. Учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат.

Запрещается работа работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос. Не будут работать ТРЦ, кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения. Закрытыми будут также непродовольственные рынки и магазины, спортзалы, бассейны и фитнес-центры.

Кроме того, не разрешено проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей. Не разрешено работать учреждениям культуры, кроме историко-культурных заповедников.

Напомним, по состоянию на 23 октября шесть областей Украины находятся в «красной» зоне карантина. Недавно «покраснели» Сумская и Черниговские области, а Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепровская области попали в «красную» зону 18 октября. Первой этой осенью в «красной» зоне оказалась Херсонская область — там новые ограничения начали действовать еще с 15 октября.

«Желтыми» остаются Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области. Все остальные регионы находятся в «оранжевой» зоне.