Заведение в Киеве. Фото: Facebook

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В Киеве ресторан оштрафовали за несоблюдение карантинных требований — заведение впускало внутрь людей без масок и прививок.

О нарушении сообщили сами киевляне. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram.

Нарушение карантина зафиксировали в ресторане Nebos на Малой Житомирской. Комиссия установила, что посетители и персонал заведения не носят маски, в ресторане не хватает маркировки о соблюдении социальной дистанции, а в помещении не проводят уборку и дезинфекцию поверхностей, нет температурного скрининга среди посетителей и сотрудников. Столы стояли на расстоянии менее 1,5 метра, за ними сидели более четырех человек.

На странице заведения в Facebook сообщается, что «нам неважно, есть у вас маска или нет, вакцинированы вы или нет — мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье». Ресторан позиционирует себя как «место свободных людей».

Сейчас в столице действуют ограничения «оранжевой» зоны, поэтому заведения должны придерживаться масочного режима и социальной дистанции. Полицейские составили протокол об административном нарушении по ч.1 ст. 43−4 КоАП, владельцу грозит от 17 до 170 тыс. грн штрафа.

Напомним, ранее мы сообщали, что по суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Российская Федерация, Украина и Румыния.