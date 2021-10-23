Нападающий. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n162047-napavshih-na-dom-zama-ermaka-arestovali-kto-oni.html

Ракурс

Нападение на дом Игоря Жовквы, заместителя председателя Офиса президента, расследует полиция.

Двух подозреваемых в попытке поджога дома арестовали на два месяца с альтернативой залога в сумме более 680 тыс. грн для каждого. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Меру пресечения избрал Дарницкий районный суд Киева в субботу, 23 октября, удовлетворив ходатайство прокурора Дарницкой окружной прокуратуры города Киева.

Сообщается, что подозреваемые — мужчины 20 и 25 лет, ранее не судимые. Их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и другие лица, которые к нему причастны.

Напомним, ранее мы сообщали, что Игорь Жовква подвергся нападению — в его двор бросили «коктейль Молотова». Инцидент произошел 22 октября в 4.00 в Дарницком районе Киева. Интересно, что в этот день Жовква праздновал свой 42-й день рождения.