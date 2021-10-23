Лавров. Фото: газета.ру

https://racurs.ua/n162046-publika-jdet-kreml-sravnil-normandskiy-format-s-kvartalom-95.html

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Российская Федерация продолжает саботировать установления мира на Донбассе и высмеивает попытки украинских властей урегулировать ситуацию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в нормандском формате возможна только после выполнения минских соглашений, и привел в пример «Квартал 95». Инцидент произошел во время пресс-конференции в Москве.

Если речь идет о том, чтобы попасть в телевизор вчетвером и сказать: «Вот вы видите, как мы стараемся». Это одно. Но даже в известном «Квартале 95» артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителя, а разыгрывали сценарии и удовлетворяли ожидания публики. Вот публика ждет выполнения минских договоренностей, — заявил Лавров.



Как известно, до этого глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что считает «слабым оправданием» заявление Лаврова о встрече министров иностранных дел стран «нормандского формата».

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель. Путин пожаловался, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности, а также договоренности саммита нормандской четверки в Париже.