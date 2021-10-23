Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Лавров. Фото: газета.ру

Публика ждет — Кремль сравнил «нормандский формат» с «Кварталом 95»

23 окт 2021, 19:28
999

Российская Федерация продолжает саботировать установления мира на Донбассе и высмеивает попытки украинских властей урегулировать ситуацию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в нормандском формате возможна только после выполнения минских соглашений, и привел в пример «Квартал 95». Инцидент произошел во время пресс-конференции в Москве.

Если речь идет о том, чтобы попасть в телевизор вчетвером и сказать: «Вот вы видите, как мы стараемся». Это одно. Но даже в известном «Квартале 95» артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителя, а разыгрывали сценарии и удовлетворяли ожидания публики. Вот публика ждет выполнения минских договоренностей, — заявил Лавров.


Как известно, до этого глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что считает «слабым оправданием» заявление Лаврова о встрече министров иностранных дел стран «нормандского формата».

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель. Путин пожаловался, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности, а также договоренности саммита нормандской четверки в Париже.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров